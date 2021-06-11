Razer начинает сотрудничество с ClearBot

11 июня 2021, 11:15

В соответствии с 10-летним планом устойчивого развития Razer #GoGreenWithRazer, партнерство дополняет вертикаль Razer Green Investments,

направленную на поддержку окружающей среды и стартапы, ориентированные на устойчивое развитие, снабжая их необходимыми инструментами и возможностями, которые помогут им масштабироваться.



Ежегодно в океаны попадает около 11 миллионов тонн пластика, поэтому предприятия по очистке океана часто сталкиваются с трудностями, связанными с устаревшими технологиями, расходами и эффективностью. Команда ClearBot разрабатывает роботов, которые используют возможности искусственного интеллекта для выявления различных типов морских пластиковых отходов и собирают информацию об этих загрязнителях в океанах для защиты водной флоры и фауны. Роботы ClearBot используются для сбора морских пластиковых отходов, которые затем утилизируются.



«Мы очень рады возможности поработать со стартапом, нацеленным на сохранение окружающей среды, — сказала Патрисия Лю, директор по персоналу Razer. — Уникальный искусственный интеллект ClearBot и передовая технология машинного обучения позволят правительствам и организациям во всем мире расширить свои усилия по обеспечению устойчивости окружающей среды. Мы призываем стартапы обращаться к Razer по поводу возможного сотрудничества, поскольку мы стремимся сделать мир более безопасным для будущих поколений».

В рамках партнерства с ClearBot ведущие инженеры и дизайнеры Razer вкладывали личное время и технические знания, чтобы помочь превратить прототип в масштабируемый продукт, предназначенный для массового рынка. Используя обширные знания и производственный опыт Razer, ClearBot смогла усовершенствовать конструкцию робота, сделав его более умным и эффективным.



Недавно разработанный и полностью автоматизированный робот оснащен передовыми возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения, которые могут обнаружить морской пластик в пределах двух метров в бурной воде. Робот может собрать до 200 кг пластика всего за один цикл, работая на солнечной энергии.



Чтобы стимулировать активное участие сообщества во Всемирном дне океанов в этом году, ClearBot выступил с призывом к действию в рамках своей программы по сбору данных о морских пластиковых отходах. Сообществу рекомендуется загружать фотографии морских пластиковых отходов, которые обычно встречаются в открытых водах, на веб-сайт ClearBot. Группа исследователей и разработчиков добавит эту информацию в базу данных ClearBot, чтобы улучшить алгоритм искусственного интеллекта робота по обнаружению мусора.