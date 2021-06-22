Дома, как на стадионе

22 июня 2021, 11:45

Каждый футбольный болельщик мечтает увидеть игру родной сборной воочию на стадионе. И если бы не было ограничений из-за пандемии СOVID-19 вместят ли стадионы всех болельщиков Евро 2020?! Для всех, кто не представляет себя без футбола, у нас есть решение.

U7 и U8 — официальные телевизоры чемпионата UEFA EURO 2020, которые дают возможность в полной мере насладиться игрой прямо у себя дома. Эти телевизоры оснащены невероятным количеством потрясающих функций, благодаря чему впечатления от просмотра футбола превзойдут все ваши ожидания. Цветопередача с использованием квантовых точек, возможность полноматричного локального затемнения, HDR10+ и Dolby Vision HDR, а также спортивный и игровой режимы в сочетании с технологией воспроизведения звука Dolby Atmos помогут вам ощутить себя в VIP-зоне стадиона.

Технология квантовых точек Quantum Dot Color

Цветопередача с использованием квантовых точек позволяет передать миллиард насыщенных оттенков, что расширяет цветовой диапазон и делает возможным отображение множества красок и полутонов. Представьте себе плавный переход от едва заметного розового до насыщенного бордового или отливающее лазурью голубое небо, уходящее за горизонт. Расширенная гамма и более точная градация цветов позволяют точно передать изначальную задумку оператора. Иными словами, красный не станет алым, багровым или пурпурным, он останется именно красным. А футбольное поле будет именно таким зеленым, каким оно и должно быть.

Великолепная контрастность

Возможность полноматричного локального затемнения позволяет передавать невероятно яркие и темные насыщенные оттенки. Эта функция увеличивает контрастность изображения, контролируя каждую зону безупречно отрегулированной фоновой подсветки. Благодаря управлению подсветкой по всему экрану изображение одинаково хорошо передает и глубокий черный, и яркий белый цвет. В результате вы сможете глубже погрузиться в динамику происходящего на экране.

Яркость изображения

Форматы HDR 10+ и Dolby Vision™ HDR (улучшенная версия HDR, вдохновленная технологиями, которые применяются в кинотеатрах) позволят с головой окунуться в драматизм происходящего. В отличие от стандартного изображения, формат Dolby Vision дает возможность передать невиданные прежде цвета, добиваясь в 40 раз более ярких или в 10 раз более темных тонов. Результатом становится потрясающее, реалистичное зрелище, которое заставит забыть о том, что перед вами лишь экран.

Оптимизация кадра с помощью ИИ

Этот телевизор Hisense создан специально для того, чтобы подарить зрителю еще более яркие впечатления от просмотра. Функция оптимизации кадра с помощью ИИ распознает тип контента, который вы смотрите, сопоставляя изображение на экране со звуком, и автоматически выбирает игровой или спортивный режим. Потрясающий процессор HiView позволяет достичь плавности движений.

Объемный звук

Технология DOLBY ATMOS® позволяет в домашних условиях воспроизводить невероятно объемный звук во время игр, при просмотре сериалов или спортивных программ. Подвижный звук — серьезный шаг вперед по сравнению со стереоформатом. Звуковое окружение становится как никогда целостным. Погрузитесь в реалистичную среду, наполненную движущимися в пространстве звуками окружающей среды, людскими голосами и музыкой. Все это позволит вам почувствовать себя в самом центре событий.