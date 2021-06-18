Новый телевизор OzoneHD 24HN82T2

18 июня 2021, 8:39

Телевизоры OzoneHD - это всегда приемлемая цена и высокое качество изображения.



Экран телевизора OzoneHD 24HN82T2 - 24 дюйма, разрешением 1366 × 768 (HD) в изготовлен по технологии VA выдает четкое и яркое изображение под любым углом.

OzoneHD 24HN82T2 уже оснащен Т2 тюнером, поэтому можно сразу смотреть цифровое телевидение. В телевизоре есть USB слоты с помощью которых можно просматривать фотографии, слушать музыку и смотреть любимые фильмы.Телевизор имеет два вида питания, встроенное 220 В и от стабилизированного блока питания, напряжением 12 В и током не менее 2А.Благодаря двум динамикам по 5 Вт Вы услышите четкий и мощный звук. В сочетании, естественная цветовая гамма и реалистичное звучание, позволяют расслабиться и получить максимум удовольствия от просмотра.Разъемы (порты): HDMI AV YPBPR USB VGA Выход для наушников.Ориентировочная стоимость новинки - 3500 гривен.