Экологические чехлы для телефонов набирают популярность

24 июня 2021, 12:45

В отличие от вашего телефона, который легко прослужит несколько лет, прежде, чем на его смену придет новая модель, чехлы, которые помогают защитить его, обычно предназначены для более частой замены. Правильное решение заменять такие аксессуары, когда они начинают изнашиваться, но этот процесс может привести к еще большему количеству пластиковых отходов, которых действительно можно избежать.



К счастью, многие ведущие бренды аксессуаров предлагают отличные защитные чехлы, изготовленные с использованием материалов, полученных из ответственных источников - от композитов на растительной основе до пластика морского происхождения и до переработанных бутылок или компакт-дисков.

Чехлы для телефонов Vchehle в большом количестве и для разных моделей - прекрасная возможность защитить вашего друга, но при этом рекомендуем обращать внимание и на экологические характеристики.





В то время как чехлы для мобильных телефонов уже давно доступны в самых разных дизайнах, новая и чрезвычайно важная тенденция становится все более популярной: экологически чистые чехлы для мобильных телефонов. Это развитие крайне необходимо с точки зрения защиты окружающей среды. Ежегодно выбрасывается около 1,5 миллиардов чехлов для мобильных телефонов.



С одной стороны, это связано с тем, что средний срок полезного использования смартфона составляет всего 22 месяца. Если они закончились, на их замену обычно приходят новые модели - в том числе старый корпус из-за нового дизайна, но техника больше не подходит. Если вам больше не нравится чехол для мобильного телефона просто из-за его эстетики, его, конечно же, меняют.



Обычные корпуса в основном изготавливаются из пластика, для изготовления которого используется большое количество нефти. Кроме того, пластик не разлагается десятилетиями и поэтому представляет угрозу для всех видов воды. Поэтому экологически чистые чехлы для мобильных телефонов являются очень хорошей и экологически чистой альтернативой.



В то же время экологические чехлы для телефонов изготовлены из материалов, не наносящих вред окружающей среде и биоразлагаемых. К ним относятся бамбук и пробка (возобновляемое сырье), а также биопластик.



Бамбук - это особенно быстро возобновляемое сырье, которое не умирает после сбора урожая, а продолжает расти. Бамбуковый чехол для мобильного телефона является устойчивым и стабильным.

Пробка является экологически чистой, поскольку состоит из коры пробкового дуба, и деревья не нужно рубить соответствующим образом. Кроме того, очищенный пробковый дуб перерабатывает больше CO 2 .

Биопластики состоят из разного сырья в зависимости от производителя. Например, используется кукурузный крахмал, растительные волокна или пшеничная солома. Таким образом, биопластики поддаются биологическому разложению и полностью обходятся без ископаемых ресурсов, таких как нефть.

Переработанный пластик и особенно морской пластик в настоящее время являются популярными материалами для экологически чистых продуктов, включая чехлы для мобильных телефонов, но всегда следите за тем, чтобы экологически чистые защитные чехлы были изготовлены без токсичных клеев и композитов.