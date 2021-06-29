FUJIFILM объявляет об открытии BELIEVING IN PRINT

29 июня 2021, 10:15

На выставке будут представлены инновационные решения, продукты и технологии в сферах коммерческой печати и полиграфического бизнеса, а также новинки оборудования, которые станут доступны в течение второй половины 2021 года.

Многочисленные новинки доступны на обширном выставочном пространстве в формате 3D. Они включают в себя новые офсетные решения CTP, решения для цифровой и коммерческой печати, печати упаковок, а также широкоформатные решения для вывесок и дисплеев.



Посетить данную выставку можно с 24 июня по 9 июля, пройдя регистрацию по ссылке https://believinginprint.fujifilm.com/eu/en/