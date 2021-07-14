Лучшие аксессуары для смартфонов 2021 года

14 июля 2021, 12:00

Мы живем в мире умных автомобилей, умных домов, умных часов и смартфонов. Смартфоны - довольно впечатляющие устройства, и они значительно упрощают нам жизнь благодаря своей операционной системе, оборудованию и приложениям.

А чтобы еще улучшить работу и использование смартфона, зачастую нужен аксессуар, который поможет вам в любой ситуации.

Некоторые аксессуары специально разработаны для конкретных телефонов, в то время как большинство из них подходят для любого смартфона.

Различные аксессуары для смартфонов можно приобрести здесь.

Крепления для автомобилей

Вы можете использовать свой смартфон в качестве навигационного устройства, и если вы склонны использовать его как таковое, вам понадобится автомобильное крепление. Есть множество аксессуаров на любой вкус, и они также доступны по цене.

Повербанки

В современном мире важность мобильных зарядок (Power Bank) невозможно переоценить. Кажется, у нас есть смартфоны и их тупые батареи. Поэтому не позволяйте батарее вашего телефона разряжаться, когда вам это нужно больше всего, приобретите внешний аккумулятор. Независимо от емкости батареи вашего телефона, он может понадобиться всегда.

Нарукавники

Поддержание формы стало намного проще с приложениями для фитнеса. Но тогда как вы держите телефон, когда выполняете свои обязанности? Нарукавники спешат на помощь, так, например, Tribe AB37 водонепроницаемый, покрытый сенсорным экраном, имеет держатель для ключей, а также поддерживает разъем 3,5 мм. Наушники Bluetooth

Оставайтесь на связи со своим телефоном и наслаждайтесь музыкой без проводов с помощью наушников Bluetooth.

Селфи-палки

Селфи-палки становятся все более популярными среди любителей селфи. Зачем напрягать руку, если можно снять гораздо больше и легче с помощью селфи-палки.

Защитные пленки

Защита вашего телефона имеет первостепенное значение, поэтому очень важно приобрести защитную пленку для экрана.

Чехлы

Первым аксессуаром, который большинство людей приобретет для своего телефона, обычно является чехол. Он защищает ваш телефон от мелких царапин и украшает ваш телефон.

Крепления для объектива камеры

Фотографии - отличный способ рекламировать свой бизнес, но тогда у вас есть только камера телефона. Чтобы улучшить работу камеры, вы всегда можете приобрести насадку для объектива камеры.

Автомобильные зарядные устройства

Автомобильные зарядные устройства - это спасение, когда вам трудно носить с собой портативное зарядное устройство. Вы можете заряжать свой телефон во время путешествия. Есть много автомобильных зарядных устройств, которые вы можете выбрать.

Флэш-накопители USB OTG

Флэш-накопители USB OTG - отличные аксессуары. Они похожи на переносной жесткий диск для смартфона, и вы можете использовать их в качестве хранилища, когда внутренней памяти вашего телефона недостаточно.