Cтулья для офиса по доступной цене в Украине

14 июля 2021, 15:15

Удобные кресла и стулья, соответствующие всем правилам эргономики, – гарантия продуктивности работы в условиях дома либо офиса. Удачно подобранное посадочное рабочее место позволяет снизить утомляемость, улучшить физическое самочувствие офисных сотрудников, позаботиться о здоровье опорно-двигательной системы. Каких критериев отбора стоит придерживаться, чтобы выбрать качественныйстул офисный?

Поворотное сидение увеличивает уровень комфорта;

Для офиса лучше отдать предпочтение мобильным моделям на колесиках;

Сиденье кресла должно регулироваться не только по высоте, но и углу наклона;

Изготовление исключительно из прочных, долговечных материалов;

Недорогие и стойкие к истиранию виды обивок;

Желательно наличие ортопедических свойств;

Презентабельный и универсальный дизайн, идеально вписывающийся в интерьеры современных офисов.

Покупки онлайн уже стали массовым явлением. И выбор офисной мебели – не исключение. На какие параметры обращать внимание, чтобы офисное кресло либо стул оказалось удачным и многофункциональным решением?

Выбирайте модели, которые советуют базовым критериям удобства: мобильность мебели, возможность регулировать спинку под индивидуальные параметры сотрудника. Если речь идет о кресле для работы, то его обивка должна быть мягкой, а спинка – четко повторять плавные изгибы спины.

Наличие подлокотников не является базовым требованиям. Как показала практика, на самом деле такие модели не разгружают спину, а, напротив, провоцируют неправильную посадку во время длительной работы.

Другие важные критерии:

- Обивка должна быть немарких расцветок;

- Универсальное решение – черные стулья и кресла, подходящие под любую обстановку в офисе, дома;

- В конструкции должны преобладать хромированные детали – они самые надежные и долговечные.

Обратите внимание, именно хромированные металлические конструкции способны выдержать большие нагрузки. А это важно с учетом разных весовых параметров сотрудников. Также хромированные детали даже со временем не теряют свой первозданный вид. Их блестящая фактура всегда придает офисному креслу или стулу презентабельности.

Стулья и кресла используются в рабочем интерьере не только для комплектации компьютерного стола. Сегодня популярна тенденция создания открытых рабочих пространств и свободных зон для отдыха. Поэтому офисные стулья активно используются в обеденной зоне, в качестве обустройства релакс-уголков. Высокие стулья-табуреты, подобно барным, гармонично вписываются на ресепшинах и стойках для консультаций.

Для больших офисов целесообразно организовать вместительные комнаты для проведения семинаров, тренингов, переговоров. Сэкономить метраж помещения, но обеспечить большое количество посадочных мест позволят складные стулья.

Преимущества штабелируемых стульев:

- Доступная стоимость;

- Возможность компактного хранения в сложенном виде;

- Удобство в процессе транспортировки;

- Легкие, но надежные конструкции;

- Позволяют выбрать модели с мягкой недорого обивкой из экокожи.

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