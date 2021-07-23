Искусственный интеллект, 5G и удаленка станут драйверами роста ТМТ-сектора

23 июля 2021, 9:15

Аналитическое управление ФГ «ФИНАМ» представило инвестиционную стратегию по ТМТ-сектору.

По мнению аналитиков, отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе. Основными драйверами роста станут внедрение сервисов на основе стандарта 5G, переход на дистанционную работу и дальнейшее развитие электронной коммерции. Наиболее интересные инвестидеи эксперты видят в бумагах T-Mobile, Intel, SalesForce, Alibaba, Mail.ru Group и «Ростелекома».



Глобальные затраты на информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 2020 году составили почти $3,8 трлн — на $300 млрд выше прогнозов. «Корпоративные потребители перешли на стадию активного планирования цифрового будущего, в котором информационные и коммуникационные технологии будут играть в их бизнес-моделях более важную роль, чем сейчас. Поэтому затраты на ИКТ корпорации планируется увеличивать значительнее, чем ожидалось ранее», — отмечается в исследовании «ФИНАМа».



Сильнейшим драйвером роста ТМТ-сектора станут внедрение стандарта 5G, «умные» устройства и беспилотный транспорт. Согласно прогнозам, в среднем темпы прироста выручки практически во всех сегментах сектора составят 8,4%. При этом телекоммуникационная индустрия вырастет на 5% в 2021 году и на 4% в 2022 году, отмечают аналитики.



В долгосрочном плане сектор сохраняет привлекательность, однако чисто телекоммуникационные и медийные активы рынку интереснее, чем TMT-холдинги, отмечается в исследовании: «На первый взгляд, идея конвергенции коммуникаций и медиа выглядит привлекательно. Однако простота стратегии, основанной на поглощении медиактивов телекомов, совершенно обманчива. В прошлом телекомы приобрели немало видеоресурсов, но пока так и не продемонстрировали значительных успехов извлечении эффекта синергии».



Среди наиболее привлекательных инвестидей аналитики «ФИНАМа» выделяют акции онлайн-ретейлера Alibaba, которые до конца года могут подорожать на 48% — до $312,1. Помимо маркетплейса, в активах Alibaba есть логистические сервисы, облачный бизнес, финтех и медиа.



В России лидерство на рынке e-commerce занимает компания Mail.ru Group: справедливая стоимость GDR составляет 3121 рубль, потенциал роста — 90%. «Рыночная цена может достичь этого значения до конца года в случае, если компания продемонстрирует сильные финансовые результаты и даст российским инвесторам малейшую надежду увидеть дивиденды», — прогнозируют эксперты.



17-процентный прирост капитализации, до $287 за акцию, ожидается у крупнейшей компании рынка SaaS (программного обеспечения по подписке) — SalesForce. Драйвером роста компании выступает ожидаемая покупка бизнес-мессенджера Slack (WORK).



В «ФИНАМе» также рекомендуют присмотреться к акциям T-Mobile — телеком-оператор входит в топ-3 американского рынка и является лидером по скорости внедрения 5G. Акции компании рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $170, что подразумевает потенциал роста 15%.



Крупнейшим российским телекомом, максимально выигрывающим от перехода экономики на цифровые рельсы, является ПАО «Ростелеком». Помимо этого, драйверами роста бизнеса оператора выступают дивидендная политика и информационная безопасность. Аналитики рекомендуют покупать бумаги «Ростелекома» с целевой ценой 115 рублей (потенциал роста — 16,5%).



Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по производителям аппаратного обеспечения. При этом именно этот сегмент, по прогнозам, максимально выиграет от периода восстановления. Интересными для инвестиций выглядят акции Intel с потенциалом роста 17%, целевая цена — $67.