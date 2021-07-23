Тормозные компоненты Bosch для электромобилей

Украинский рынок электромобилей также развивается. По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, с 2015 года украинцы приобрели 27 732 электромобиля и каждый месяц эта цифра растет.
И это не удивительно, ведь они удобны в повседневной эксплуатации и не выбрасывают вредные вещества в процессе передвижения, что является большим плюсом для экологической обстановки мегаполисов.
Естественно, электромобилям также требуется сервис и замена изношенных деталей. В чём-то их обслуживание проще, чем автомобилей с ДВС: не нужно менять свечи зажигания, сливать масло, следить за состоянием топливной системы. Но во многих вещах они схожи, например, у электромобилей также нужно периодически менять щётки стеклоочистителей, салонный фильтр, перегоревшие лампочки в фарах, но важнее всего следить за состоянием компонентов подвески и тормозной системы.
Да, силовые агрегаты электромобилей обладают возможностью рекуперации энергии при замедлении и при определенных настройках системы способны обеспечивать мощное тормозное усилие. Однако такие настройки используются далеко не всегда, а средний вес современного электромобиля в снаряженном состоянии существенно выше веса схожего по характеристикам автомобиля с ДВС. Это означает, что тормозной системе электромобиля приходится преобразовывать больше кинетической энергии в тепло, что при определенном стиле вождения будет приводить к повышенному износу. Если же водитель, наоборот, придерживается исключительно спокойного стиля вождения и использует в основном рекуперативное торможение, тормозные диски могут покрыться ржавчиной, а материал колодок затвердеет и станет менее эффективным. Важно помнить об этом и внимательно следить за состоянием колодок и тормозных дисков, а также своевременно менять тормозную жидкость.
В течение всего 20-го и в начале 21-го века инженеры Bosch инициировали множество инновационных технических разработок, связанных с тормозными системами, запатентовали их и запустили в серийное производство. Нововведения Bosch, в том числе в области электронных систем АБС и ESP®, постоянно повышали эффективность работы тормозных систем и безопасность всех участников дорожного движения. Так, ещё в 1983 году Bosch удалось значительно улучшить тормозные характеристики мощных автомобилей с помощью тормозных дисков из высокоуглеродистого чугуна, а в 1995 году на автомобилях Mercedes-Benz S-класса впервые применили электронную программу устойчивости ESP®. По исследованиям Bosch, за прошедшие с того момента 25 лет только в ЕС система стабилизации спасла около 15 000 жизней, а также предотвратила почти полмиллиона аварий.
Из-за появления сложных электронных систем безопасности, стали более строгими и требования к качеству тормозной жидкости. Ведь на скорость и точность срабатывания этих систем может повлиять даже незначительное изменение вязкости или образование пузырьков пара. Компания Bosch как первый разработчик систем ABS/ESP®, инноватор и их ведущий поставщик в ответ на ужесточение вышеуказанных требований разработала новые виды тормозных жидкостей ENV4 и ENV6. Их основной отличительной особенностью является уникальное сочетание пониженной вязкости с более высокой температурой кипения и высокой смазывающей способностью по сравнению с другими аналогами стандартов DOT.
Постоянно изучая тенденции рынка и изменения в мировом автопарке, Bosch обогащает свое портфолио, предлагая решения в том числе и для самых современных видов транспорта. На сегодняшний день ассортимент, например, дисковых колодок покрывает почти весь европейский автопарк электромобилей и постоянно пополняется новыми артикулами. Ассортимент Bosch является универсальным, поскольку по своим эксплуатационным характеристикам подходит как для электрических, так и для обычных автомобилей, что существенно упрощает подбор артикулов и экономит место на складах дистрибьюторов.
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