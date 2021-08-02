Топ насосов для скважины в 2021 году в Украине

2 августа 2021, 15:45

За неимением возможности подключиться к центральному водоснабжению, можно выйти из ситуации, просто приобретя водяной насос для скважины. Чтобы покупка оправдала ожидания, нужно знать, какие водяные насосы для скважины были популярными в 2020 и 2021 году. А самыми топовыми в этом году, согласно рейтингу на сайте https://giga.in.ua/nasosnoe-oborudovanie/nasos-dlja-skvaginy/ были:

1.. Производится с использованием максимально качественных составляющих в Италии уже более 10-ти последних лет. Украинцы доверяют продукции Педролло так как на личном опыте убедились в ее качестве.2.. Отлично покупается хозяевами частных секторов для непромышленной эксплуатации. Характеризуются достаточно длительным сроком службы.3.. Украинский бренд занявший хорошую конкурентоспособную нишу среди украинских и заграничных фирм-производителей аналогичной продукции.4.. Серьезный конкурент украинскому производителю Водолей. В Энергонасосах потребителю нравится и качество и срок службы и цена и наличие широкого ассортиментного ряда продукции.Полезная информация для будущего заказчика

Подбирая для себя глубинный насос обязательно нужно изучить:

1. Технические характеристики агрегата, в том числе учитывать тип его функционирования: бытовой - рассчитан на не интенсивную эксплуатацию, промышленный - легко справляется с перекачивание большого объема воды за очень короткое время.2. Как устроен глубинный насос для скважин.3. Какой допустимый напор воды может создать электронасос.4. Как устанавливается насос. Глубинный насос можно установить как самостоятельно так и прибегнув к помощи специалистов.5. Что входит в комплектацию насоса. В стандартную комплектацию к глубинному насосу входит: трос, длинный кабель с вилкой или короткий кабель без вилки (для Водолеев). Короткий кабель и обжимная муфта или только длинный кабель (для Акватики, Педролло и Энергонасосов).Каждому покупающему глубинный насос рекомендуем:1. Заблаговременно позаботиться о приобретении троса подходящей толщины (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм)2. Заблаговременно подумать о покупке оголовка для скважины. Они бывают двух типов: пластиковые и металлические. Металлические со временем склонны к ржавлению, хотя имеют очень привлекательную ценовую стоимость. Пластиковые более дорогостоящие (если речь идёт о черном Мпласте или синем Укрполимере) и долгослужащие.3. Позаботиться о своевременном приобретении проходной полиэтиленовой трубы. Их на рынке Украины есть две разновидности: синяя и черная с синей полосой. Их цена разная. Причина тому материалы из которых делают эти трубы. Синюю изготавливают из первичного материала поэтому ее стоимость более высокая, а черную из вторичного сырья.4. Заранее купить обратный клапан. Он нужен для того, чтобы вода из системы не уходила обратно в скважину. Все обратные клапаны бывают с внутренней и внешней резьбой и покупаются в соответствии с техническими характеристиками насосного оборудования.5. Предварительно приобрести компрессионные фитинги/муфты. Имея фитинги без проблем осуществляется подсоединение всех необходимых элементов водоснабжения: обратного клапана, гидроаккумулятора, полиэтиленовой трубы. По диаметру фитинги бывают различными от 16 до 100 мм.

Подобрать погружной насос несложно - необходимо определить с бюджетом, желаемой фирмой, техническими параметрами скважины (глубиной, шириной, длиной до зеркала воды, дебитом, длиной до забора воды, количеством точек водозабора, наличием или отсутствием в будущем гидробака/автоматики). Знать правильные технические показатели скважины, значит подобрать самый логичный агрегат, который будет служить бесперебойно долгие годы.