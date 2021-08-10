Потолочные громкоговорители ITC прошли сертификацию

10 августа 2021, 22:16

Сертификат стандарта EN54



Наличие данного сертификата позволяет использовать потолочные громкоговорители в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией в Украине.

EN54 - стандарт, определяющий требования, методы испытаний и критерии эффективности для громкоговорителей, предназначенных для трансляции сообщений во время пожара.



Сертификат действителен до 12 июля 2022.



Модели громкоговорителей 733351 VA-105C, 733350 VA-565, 733531 VA-575, 733532 VA-585, 733533 VA-104C.