17 августа 2021, 9:45

Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX BOOX

Вышла новая версия прошивки для ряда популярных моделей ONYX BOOX:  Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Faust, Faust 2, Livingstone, Monte Cristo 4, Monte Cristo 5, Vasco Da Gama 3, Viking, Volta и Volta 2.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:

    Исправлена ошибка подсветки экрана.
    Обновлена версия Alreader X Pro до актуальной.
    Исправлена ошибка, приводившая к исчезновению верхней статусной строки в программе NeoReader при использовании опции ПОИСК.
    Сделан ряд прочих мелких изменений.
    Исправлены некоторые известные ошибки

Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте.


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