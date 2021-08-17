Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX BOOX

Вышла новая версия прошивки для ряда популярных моделей ONYX BOOX: Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Faust, Faust 2, Livingstone, Monte Cristo 4, Monte Cristo 5, Vasco Da Gama 3, Viking, Volta и Volta 2.
Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Исправлена ошибка подсветки экрана.
Обновлена версия Alreader X Pro до актуальной.
Исправлена ошибка, приводившая к исчезновению верхней статусной строки в программе NeoReader при использовании опции ПОИСК.
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Исправлены некоторые известные ошибки
Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте.