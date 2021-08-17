Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX BOOX

17 августа 2021, 9:45

Вышла новая версия прошивки для ряда популярных моделей ONYX BOOX: Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Faust, Faust 2, Livingstone, Monte Cristo 4, Monte Cristo 5, Vasco Da Gama 3, Viking, Volta и Volta 2.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Исправлена ошибка подсветки экрана.

Обновлена версия Alreader X Pro до актуальной.

Исправлена ошибка, приводившая к исчезновению верхней статусной строки в программе NeoReader при использовании опции ПОИСК.

Сделан ряд прочих мелких изменений.

Исправлены некоторые известные ошибки



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте.