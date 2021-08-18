Netgear представила новые точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6

18 августа 2021, 12:45

Компания Netgear анонсировала точки доступа WAX202 и WAX206 серии Essentials, предназначенные для организации беспроводной связи в домашних условиях или небольших офисах.

Обе новинки соответствуют стандарту Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Обеспечивается совместимость со спецификациями Wi-Fi предыдущих поколений, в частности, IEEE 802.11b/g/n/ac.



Точки доступа могут функционировать в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц. У модели WAX202 скорость передачи данных в первом случае достигает 600 Мбит/с, во втором — 1200 Мбит/с. У версии WAX206 пропускная способность составляет соответственно 800 и 2400 Мбит/с.



Новинки позволяют организовывать до трёх независимых беспроводных подсетей. Поддерживается большое количество клиентов — до 64 у WAX202 и до 128 у WAX206.



Модель WAX202 получила гигабитный сетевой порт WAN и три гигабитных сетевых порта LAN. Модификация WAX206 располагает портом WAN с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с и четырьмя гигабитными портами LAN.

Точки доступа уже поступили в продажу: приобрести их можно по ориентировочной цене 100 и 150 евро соответственно.

(С) 3dnews.