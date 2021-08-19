Россыпь новинок Fractal

19 августа 2021, 11:15

Fractal объявила сразу о четырех релизах: совершенно новом корпусе, сфокусированном на качественном охлаждении, двух самых больших вентиляторах и обновлении отмеченного наградами блока питания Ion Platinum



Torrent - это новый высокопроизводительный корпус для ПК, полностью посвященный обеспечению первоклассного воздушного охлаждения прямо из коробки. Внимание к деталям отражается во всем, начиная от выбора компонентов и заканчивая обтекаемым дизайном внутри и снаружи, и в результате получился корпус, который шагает дальше всех предыдущих корпусов Fractal в стремлении обеспечить максимальный воздушный поток.

Если говорить о технических инновациях, то среди них выделяются совершенно новое расположение компонентов, открытая передняя решетка и два 180x38 мм вентилятора Dynamic PWM или Prisma RGB, созданные специально для достижения максимального воздушного охлаждения при сохранении контролируемого уровня шума. Torrent поставляется с еще тремя 140-мм вентиляторами (Dynamic или Prisma RGB), предустановленными в общей сложности пятью. (Интересный факт: если вы действительно большой поклонник больших вентиляторов, вы можете приобрести дополнительную пару 180-мм вентиляторов Dynamic/Prisma и заменить ими 140-мм, получив в общей сложности четыре массивных 180-мм вентилятора)Проще говоря, Torrent — это мощное устройство, позволяющее вам наслаждаться высококлассным охлаждением прямо из коробки, с мощной поддержкой радиатора в придачу. Это делает его идеальным выбором для пользователей высокого уровня, которые требуют лучшего от компонентов и корпусов.

Открытая решётка и 180-мм фронтальные вентиляторы оптимизированы для максимального забора воздухаНовые вентиляторы Dynamic X2 PWM 180 x 38 мм или Prisma AL PWM ARGB (в RGB-версии) обеспечивают максимальную мощность, размер и толщину для отличного воздухозабора.В комплект входят пять ШИМ вентиляторов (три 140 мм и два 180 мм) для сбалансированной производительности и охлажденияНовая компоновка с широкими воздухозаборниками на основании и сверхбольшим нижним вентилятором обеспечивает особое охлаждение GPUДополнительные нейлоновые фильтры спереди и снизу позволяют пользователю выбирать между фильтрацией пыли или увеличенным воздушным потокомСвободное пространство интерьера обеспечивает больше воздуха для охлаждения компонентов и максимизирует потенциал производительности как для воздушного, так и для водяного охлажденияПоставляется с предустановленным новым концентратором вентилятора Nexus 9P Slim ШИМВентиляторы и светодиодные индикаторы полностью управляются с ПО материнских плат, поддерживающих адресную RGB (3-контактный 5В хэдер) подсветкуКронштейн для поддержки графической карты, который поможет вашей карте оставаться на одном уровне (собирается пользователем, инструкции прикладывается)180-мм вентиляторы Dynamic/Prisma, которые используются в корпусе Torrent, доступны для заказа отдельно, что расширяет возможности для владельцев других корпусов (или даже для владельцев Torrent, которые намерены максимально использовать свой новый корпус, установив четыре 180-мм вентилятора).