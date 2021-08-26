Facebook Messenger получил к 10-летнему юбилею несколько новых функций

26 августа 2021, 14:45

Первому приложению для обмена сообщениями компании Facebook исполнилось 10 лет. Разработчики отметили это событие, добавив в Messenger несколько новых функций, посвящённых дням рождения.

Никаких нововведений, связанных со сквозным шифрованием или интеграцией с WhatsApp, мессенджер не получил.



Прежде всего стоит сказать о появлении возможности отправки денежных средств в качестве «подарка на день рождение». Пользователи сервиса смогут отправлять деньги друзьям благодаря интеграции мессенджера со службой Facebook Pay. Функция похожа на стандартные платежи в Facebook Messenger, но подарочный перевод можно сопроводить какой-либо праздничной анимацией. Ещё пользователям стали доступны различные звуковые и визуальные эффекты, стикеры, темы для оформления чатов и др. Вместе с этим в мессенджере появились мини-игры, представляющие собой небольшие опросы, которые можно устраивать в групповых чатах.



Обновление подчёркивает, насколько сильно изменился Messenger за первые десять лет своего существования. Если в 2011 году приложение лишь позволяло обмениваться сообщениями, то со временем в нём появилось большое количество функций, из-за чего разработчикам даже пришлось несколько раз его перерабатывать. Facebook также начала плотнее интегрировать Messenger с другими сервисами, такими как Instagram. Разработчики намерены реализовать «межплатформенное общение» и в WhatsApp, но пока непонятно, как это будет выглядеть на практике.

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