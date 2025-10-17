С 15 декабря приложение Messenger для Windows и macOS перестанет работать

17 октября 2025, 14:15

Компания Meta сообщила, что пользователи больше не смогут входить в мессенджер с компьютеров. Их будут автоматически перенаправлять на сайты Facebook. com или Messenger. com.

Процесс закрытия начнётся заранее: в приложениях появятся уведомления, а после 60-дневного переходного периода программы перестанут работать полностью.Meta рекомендует пользователям заранее включить функцию Secure Storage –безопасное хранилище, где можно сохранить историю чатов перед удалением приложения.Проверить активацию хранилища можно в настройках Messenger, в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Приложение для macOS уже удалено из App Store, а после 15 декабря настольные версии Messenger окончательно исчезнут.