Поддержка Android-приложений может появиться на Xbox

3 сентября 2021, 15:05

Одним из интересных нововведений Windows 11 является возможность запуска на этой системе приложений под Android. Не исключено, что планы Microsoft по поддержке мобильного ПО касаются не только компьютеров, но и консолей Xbox.

Пользователи Windows 11 получат возможность устанавливать Android-приложения прямо из Microsoft Store. Эта возможность появится благодаря сотрудничеству Microsoft с Amazon и Intel. Возможно, это будет реализовано аналогичным образом с поддержкой ПО для Linux, которая появилась уже в Windows 10.



В Microsoft Store обнаружилась позиция под названием Windows Subsystem for Android. Изучив описание этого инструмента, уже можно делать первые выводы о том, как он будет работать и в каком направлении Microsoft планирует двигаться для реализации этих функций. Как стало известно ранее, в Windows можно будет запускать любые приложения под Android, не ограничиваясь только ассортиментом Amazon Appstore.



Что намного интереснее, в списке системных требований упоминается также Xbox One. Отсюда можно сделать вывод, что мобильные приложения могут стать доступными не только на ПК, но и на консолях. Едва ли у владельцев приставок возникнет желание запускать на них мобильное ПО для рабочих нужд, однако игры и развлекательные приложения оказались бы вполне уместными на Xbox.



Официального подтверждения о работе Android-приложений на Xbox пока не последовало, и к моменту официального релиза Windows 11 многое ещё может поменяться. Тем не менее, при почти нативной поддержке ПО под Android пользоваться данной функцией, вероятно, будет намного проще, чем полагаться на сторонние эмуляторы.

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