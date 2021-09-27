Владельцы старых Tesla к бета-тестированию новой версии FSD допущены не будут

27 сентября 2021, 10:15

Компании Tesla уже пришлось огорчить тех автовладельцев, кто располагает версиями электромобилей с бортовым компьютером первого поколения.

Они смогут бесплатно его модернизировать только в случае покупки программной опции FSD за $10 000, при подписке на эту же функцию с ежемесячными выплатами модернизация будет оплачена отдельно в сумме $1000. К бета-тестированию FSD обладатели старых Tesla вообще не будут допущены.

Ресурс Electrek обобщает информацию вокруг условий участия в программе бета-тестирования функции FSD, которая в текущей версии обеспечивает автоматическое маневрирование в городских условиях. Подать заявку на участие в тестировании автовладельцы могут с субботы, но Tesla тщательно фильтрует кандидатов по признаку безопасной езды. Критерии эти достаточно специфичны, как отмечает источник.



Например, учитываются факты резких замедлений, но никак не контролируются резкие ускорения. Поперечные перегрузки при поворотах тоже учитываются, как и опасное сближение с едущим впереди транспортным средством. Ирония судьбы заключается в том, что выдерживая достаточную дистанцию в плотном трафике на шоссе, можно столкнуться с ситуацией, когда другие участники движения норовят перестроиться перед электромобилем кандидата на участие в бета-тестировании FSD, при этом иногда срабатывает функция автоматического торможения, и это в любом случае портит статистику «соискателя».



Разорвать этот замкнутый круг, как отмечают представители Electrek, некоторые владельцы пытаются намеренным накоплением статистики пробега в заведомо благоприятных условиях. Они равномерно передвигаются по дорогам с низкой интенсивностью движения с небольшой скоростью, пытаясь улучшить статистику. Считается, что для участия в программе бета-тестирования Tesla нужно накопить более 80 баллов из 100.



Владельцы экземпляров Tesla с бортовым компьютером первого поколения остались за рамками программы бета-тестирования даже в том случае, если они давно оплатили доступ к функции FSD в полном объёме. Вряд ли Tesla будет адаптировать программное обеспечение для компьютеров старого поколения, поэтому единственным разумным выходом могла бы стать их замена на современные. Скорее всего, оплатившие опцию FSD получат право на модернизацию «железа» без доплаты, но проблемы с доступом к бета-тестированию это всё равно не решает.

(С) 3dnews.