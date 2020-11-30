Tesla позволит дистанционно видеть мир через камеры электромобилей

30 ноября 2020, 13:15

Компания Tesla, по сообщению ресурса Electrek, планирует выпустить крупное обновление программного обеспечения для своих электрических автомобилей.

Апдейт привнесёт весьма полезную функцию, нацеленную на обеспечение безопасности.