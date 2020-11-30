Tesla позволит дистанционно видеть мир через камеры электромобилей

Компания Tesla, по сообщению ресурса Electrek, планирует выпустить крупное обновление программного обеспечения для своих электрических автомобилей.
Апдейт привнесёт весьма полезную функцию, нацеленную на обеспечение безопасности.
Говорится, что Tesla реализует возможность дистанционного подключения к камерам системы автопилотирования для просмотра видеоряда в режиме реального времени. Наблюдать за происходящим вокруг своего автомобиля владельцы смогут через мобильное приложение.
Камеры электрокара будут генерировать поток данных объёмом около 30 Мбайт в минуту. Так что для выполнения удалённого наблюдения вполне хватит пропускной способности сотового подключения 4G/LTE, не говоря уже о 5G.
Вполне вероятно, новая система будет работать в связке с другими бортовыми датчиками автомобиля. Скажем, при срабатывании какого-либо сенсора владелец получит уведомление на свой телефон, после чего сможет в реальном времени оценить обстановку около машины через камеры автопилота. Охранные функции за камерами электромобиля закреплены уже давно — владельцам доступен режим сторожа Sentry Mode. Он обеспечивает запись видеоряда с бортовых камер в случае, если кто-либо находится слишком близко к транспортному средству или пытается нанести машине ущерб.
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