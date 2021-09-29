Фондовые индексы выросли после заседания ФРС

29 сентября 2021, 10:45

Заявления и прогнозы ФРС США оказались более агрессивны, чем ожидали многие аналитики.

Однако фондовые индексы, как ни странно, отреагировали ростом: в среду индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average укрепились на 0,95% и 1% соответственно.



Оптимистичный тон ФРС в отношении восстановления экономики и предположение о том, что сроки сворачивания программы покупки активов будут в значительной степени соответствовать рыночным ожиданиям, помогли поддержать рост рискованных активов во время сессии в среду.



Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что, по его мнению, экономика США уже превзошла цели центрального банка по инфляции. По его словам, "достаточно хороший" отчет о занятости за сентябрь укажет на то, что цели ФРС по сокращению занятости также были выполнены. Таким образом, сокращение ежемесячных покупок облигаций может начаться после заседания ФРС 2-3 ноября.



Впереди относительно напряженный день по ключевой статистике из США: инвесторы будут следить за данными по PMI частного сектора за сентябрь и еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице.



Также присутствует оптимизм на азиатских площадках. Главное подразделение Evergrande заявило, что заключило сделку с держателями облигаций для урегулирования процентных платежей по внутренним облигациям, что успокоило опасения по поводу неминуемого дефолта, который может спровоцировать глобальный финансовый хаос.



