Крупные автопроизводители имеют большие планы по использованию 5G в своих авто

13 октября 2021, 10:15

Распространение сетей связи 5G способствует их проникновению в разные сферы.

Не остаётся в стороне автомобильная отрасль: крупные производители, такие как Porsche, General Motors и Toyota, изучают возможности использования 5G в своей продукции. Речь идёт о доставке обновлений по воздуху, оповещении о ситуации на дорогах, а также реализации технологий, позволяющих автомобилям обмениваться данными друг с другом и интеллектуальной инфраструктурой.

Согласно имеющимся данным, Porsche на испытательном полигоне в Вайсахе на юго-западе Германии использует свои электромобили Taycan для тестирования технологий обмена данными между авто, которые построены на основе интегрированного в транспортные средства 5G-оборудования. Porsche объединилась с оператором связи Vodafone для формирования небольших локальных сетей 5G, благодаря чему производитель может тестировать технологии обмена данными в процессе разработки новых авто.



По данным источника, Porsche использует данные, получаемые в результате тестирования технологий 5G, для разработки микросхем, ориентированных на использование в автономном транспорте. Тестовые площадки Porsche, на которых ведутся испытания 5G-технологий, были введены в эксплуатацию в прошлом месяце и в скором времени ещё одна такая площадка появится в Италии.



В это же время General Motors сотрудничает с крупным оператором связи AT&T для разработки технологий на основе 5G. В августе автопроизводитель заявил, что поддержка 5G появится в некоторых моделях авто компании в 2024 году. В настоящее время некоторые модели авто GM поддерживают технологии обновления цифровых карт и информационно-развлекательных систем, а также информирования о ситуации на дорогах через сети 4G/LTE в рамках услуги GM OnStar. Переход на использование 5G-сетей позволит ускорить уже поддерживаемые услуги и интегрировать новые опции.



Компания Toyota организовала совместное предприятие с японским оператором Nippon Telegraph & Telephone Corp. для разработки технологий, ориентированных на использование в подключённых транспортных средствах компании. Toyota разрабатывает несколько приложений на основе 5G, в том числе для доставки обновлений программного обеспечения, удалённого мониторинга состояния транспортных средств, удалённого управления транспортным средством и др. На данный момент неизвестно, когда поддержка технологий 5G появится в авто японской компании.



Отметим, что некоторые компании, такие как Mercedes-Benz, уже предоставляют облачные услуги, которые работают на основе существующих сотовых сетей. Речь идёт о предупреждении об авариях и других изменениях на дороге, которые передаются через облачную службу компании и распространяются среди клиентов. Интеграция 5G-технологий позволит не только сократить время задержек и ускорить процесс распространения данных, но также расширит перечень доступных услуг. Например, на основе 5G можно реализовать систему обмена данными между авто, благодаря которой транспортные средства смогут предупреждать друг друга о разного рода опасных участках, авариях и др.

(С) 3dnews.