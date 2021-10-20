Правила эксплуатации металлопластиковых окон

20 октября 2021, 10:25

Металлопластиковые окна обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, делают оконный проем еще красивее. Они рассчитаны на продолжительную эксплуатацию, а уход за ними минимальный. Однако определенные обслуживающие манипуляции с оконными конструкциями все же нужно делать.

Решив купить металлопластиковые окна, обязательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями касательно ухода. Эти общие советы подходят для изделий из металлопластикового профиля. Конкретней:

неприемлемы вертикальные нагрузки на открытую створку. То есть нельзя вешать на окно любые предметы, даже если они кажутся очень легкими;

не допускайте попадания посторонних вещей между створкой и рамой. При закрывании убедитесь, что в проеме ничего лишнего нет;

закрывайте окна при порывистом ветре. Он способен распахнуть створку, от чего может разбиться стекло, могут повредиться элементы фурнитуры, есть риск, что пострадает откос;

после монтажа удалите защитную производственную пленку. Сделать это лучше сразу, если это невозможно, то не позднее чем через 1 месяц. Дело в том, что под воздействием солнца она буквально прикипит к профилю и потом ее убрать окажется сложной задачей.

Главная рекомендация — проветривание. Металлопластиковые окна герметичные, поэтому их необходимо обязательно открывать, иначе не избежать запотевания. Длительность этой процедуры — 10–15 минут ежедневно.

Все производители дают еще одну рекомендацию — соблюдать указания по уходу за таким изделием. В этом нет ничего сложного, нужно просто запомнить, что и как делать.

Это самые крупные части любого стеклопакета. За ними уход будет простой, но он должен быть регулярным. Стекло следует мыть по мере загрязнения, генеральная чистка рамы происходит 1–2 раза в год в зависимости от условий эксплуатации. Например, на кухне, даже если есть вытяжка, белый профиль быстрее покроется характерными загрязнениями — копотью, жирным пятнами, если окно возле плиты.

Для очистки необязательно покупать специальные средства, достаточно использовать мыльный раствор. Работайте мягкой тряпкой, чтобы на поверхности пластика не образовались мелкие царапины.

Их следует по необходимости протирать влажной тряпкой, удаляя загрязнения. С регулярностью 1 раз в год обрабатывайте резинки силиконовым маслом или другими веществами с глицерином. Это поможет значительно дольше сохранить эластичность уплотнителя, что, в свою очередь, даст лучшую герметичность закрытой створки.

Фурнитуру следует чистить 1–2 раза в год в зависимости от условий использования оконных конструкций. Загрязнения удаляются при помощи мокрой тряпки, обязательно нужно дать высохнуть всем элементам. Сухую чистку удастся проводить с помощью пылесоса со щелевой насадкой. Также можно применять специальные уходовые средства для подвижных частей.

Этот важный компонент очень часто выходит из строя, поэтому нуждается в замене. Чтобы минимизировать такие риски, требуется правильно эксплуатировать ручку. Все действия с ней можно проводить только при закрытой створке. Итак, есть несколько позиций в которых может быть ручка:

- "закрыто" — опущена вниз, при этом створка плотно прижата к раме;- "зимнее проветривание" — поворот под углом 45°, при этом створка образует с рамой щель в 5–7 мм. Эта функция есть не во всех окнах;- "открыто" — ручка повернута вбок под углом 90°;- "откид" — позиция, противоположная "закрыто". Створка отходит от рамы вверху на 11–13 см.

Главное — бережно относиться к ручке. Если она не поддается, не прикладывайте слишком большие усилия. Затруднения с поворачиванием — это 100% какая-то неисправность. Ее необходимо устранить.