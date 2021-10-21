Как собрать компьютер для игр

21 октября 2021, 18:35

Несмотря на то, что сейчас в продаже можно встретить самые разные компьютеры для игр и работы, большинство геймеров все-таки предпочитает собрать игровой ПК самостоятельно. И это полностью оправданное решение, ведь только вы точно будете знать, что потратили свои деньги с максимальной пользой. Кроме того самостоятельная сборка ПК позволяет собрать устройство для определённой игры.

Для многих пользователей ПК вообще непонятно, зачем собирать компьютер, если его можно купить. На самом деле доля правды в этом есть. Сборка компьютера необходима только тем геймерам, которые точно знают, чего они хотят от своего компьютера. Тогда все ваши усилия точно не будут напрасными.

Прежде чем отправляться в магазин нужно задать себе несколько вопросов и дать на них максимально точные ответы:

- для чего мне нужен компьютер;

- в какие игры на нем можно будет играть;

- каков максимальный бюджет на покупку;

- какое разрешение экрана подойдёт для игр.

В зависимости от того, как вы ответите на данные вопросы, и будет меняться комплектация вашего будущего компьютера.

Есть некоторые комплектующие, которые будут непосредственно влиять на работоспособность ПК.

Самый важный элемент игрового компьютера. От неё будет зависеть количество кадров в секунду. Причём верхнего прилёта нет, чем больше кадров будет выдавать карта, тем лучше и детальнее будет изображение. Однако не стоит думать, что покупкой модной видеокарты можно обойтись. Дело в том, что даже если карта выдаёт 200 FPS, а частота передачи изображения монитором составляет 60 Гц, пользователь сможет увидеть только 6х FPS. То же касается и обратной зависимости, чем лучше монитор, тем совершеннее должна быть видеокарта.

Ещё один крайне важный элемент. Без него компьютер уже невозможно назвать компьютером. Он нужен для выполнения всех вычислительных процессов и создания контента. При выборе необходимо обратить внимание на количество ядер, потоков и архитектуру. В каждой более современной версии архитектура процессора улучшается, поэтому для создания игрового ПК стоит выбрать только процессоры последнего поколения.

Правила актуальности стоит придерживаться и здесь. Объем оперативной памяти должен быть максимальным на текущий момент. Самый современный вид оперативной памяти на сегодня DDR4. Работает на самых высоких частотах от 2400 МГц и выше.

В настоящий момент любой компьютер должен быть оснащён накопителем SSD, а в игровом устройстве это вообще, само собой разумеется. Сейчас они стоят недорого, поэтому стоимость всего компьютера от этой покупки изменится незначительно. А вот пользы от накопителя очень много. Данный элемент позволяет загружать любые данные практически мгновенно. Для игрового ПК стоит пробрести как минимум 240-256гб.

Важнейший параметр блока питания его КПД. Чем выше этот показатель тем эффективнее будет работать устройство, меньше шуметь и выделять меньше тепла. Так же уровень шума зависит от мощности устройства. Чем выше мощность тем меньше нагрузка на блок питания и соответственно необходимо меньше охлаждения. Соответственно мощный блок питания снижает нагрузку на вентилятор.

Во многом уровень шума при работе компьютера зависит от типа охлаждения. Даже размер вентилятора влияет на это показатель. Чем он больше, тем меньше оборотов должен сделать, чтобы обеспечить необходимую температуру. Охлаждение должно соответствовать мощности процессора, так как его главная задача – поддерживать рабочую температуру.

Корпус компьютера должен обеспечивать вентиляцию и быть внешне привлекательным. Наличие хорошей вентиляции позволит снизить нагрузку с системы охлаждения.