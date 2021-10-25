Подкаст Vodafone "На связи!" – лучший внутренний Didgital проект страны

25 октября 2021, 9:15

Стали известны победители конкурса лучших Didgital проектов Украины. Звание лучшего внутреннего Digital проекта года завоевал аудиоподкаст Vodafone «На связи!».

Ежемесячный корпоративный аудиоподкаст – это 60 минут аудиоэфира с новостями, викториной, хит-парадом и другими рубриками. Тема каждого выпуска связана с календарем корпоративных событий. Авторы – сотрудники разных бизнес-направлений из разных городов, которые самостоятельно создают готовый уникальный продукт. Выпуски прослушали уже 6000 раз.



Конкурс лучших Didgital проектов провело издание MMR, победители определены по результатам онлайн и экспертных голосований. Участники состязались в следующих категориях: Digital гуру, Внутренний Digital проект, Online event, Digital кампания, Проект с блогером / инфлюенсером, Корпоративный SMM.



В шорт-лист конкурса в номинации «Digital кампания» попал также проект Only Digital – комплексное решение для перехода неформальной коммуникации и всех видов активностей для персонала компании в digital среду. Решение реализовано на собственном интранете, с использованием комплекса диджитальних решений: съемки, онлайн трансляции, онлайн чаты, чат боты и прочее.

