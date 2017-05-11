Vodafone включил Интернет в состав жюри конкурса студенческих IoT-проектов

11 мая 2017, 13:45

Пользователи социальных сетей определят лучшую студенческую телеком-команду страны.

В рамках программы поддержки талантливых студентов телеком-специальности «Профессионалы будущего», Vodafone объявляет о старте онлайн голосования за лучшую команду по версии интернет-пользователей. Впервые в истории проекта войти в жюри может каждый пользователь социальных сетей.

Проголосовать за понравившуюся команду можно с 11 по 22 мая в официальных сообществах конкурса «Профессионалы будущего» в Facebook и VKontakte. На страницах конкурса команды рассказывают о разработке научных проектов в сфере IoT (интернет вещей), которые 29 мая 2017 г. будут представлены на финале конкурса в Киеве.

Победитель номинации People choice будет определен по количеству активностей под фото команды и награжден после официальной защиты научных проектов во время подведения итогов конкурса «Профессионалы будущего». В голосовании участвуют 11 команд лучших технических вузов страны.