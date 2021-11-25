5 причин заказать переоборудование микроавтобусов

25 ноября 2021, 13:15

Переделка - услуга не новая. Появилась она в 2000-ом году и сразу после продажи первого измененного буса не оставила равнодушным никого: нашла своих поклонников и скептиков. Последние считали, что переоборудование микроавтобусов из грузовых в пассажирские не сможет конкурировать с оригинальными пассажирскими автомобилями, так как есть затеей бесполезной и небезопасной. Но со временем и с постоянно возрастающим числом успешно проведенных специалистами бердичевской компании Lux Center услуг по изменению целевого назначения ТС недоверие сошло на нет. И сегодня, кроме как о выгоде переоборудования и его вариациях, ни о чем другом клиенты не говорят.

Поэтому и мы решили обсудить преимущества, что их имеет переоборудование микроавтобусов, и рассказать о них водителям. В частности тем, которые только думают над тем, чтобы заказать услугу по перепрофилированию фургона и стать с ее помощью обладателем пассажирского ТС.

Первым преимуществом, о котором говорят автовладельцы, есть финансовая сторона вопроса. Купить пассажирский микроавтобус в заводской комплектации стоит немалых денег и такая сумма есть не у всех. При том, что речь идет не о новенькой модели, что только сошла с конвейера, а о машине с пробегом, приобретенной с рук. Фургон в грузовом кузове обойдется намного дешевле - даже с учетом его дальнейшей переделки владелец останется в "плюсе". Уж, тем более, выгодной будет переделка для тех, у кого база в виде грузовика уже есть.

Второе показание заказать переоборудование микроавтобусов - это возможность оформить машину так, как хочется, теми материалами, которые нравятся и есть доступными по цене. Отойти от стандартного исполнения и базы, выбрать свой индивидуальный дизайн, наполнить мебелью, согласно того, для каких нужд в будущем будет использован транспорт.

Третий позитивный момент - техническое наполнение машины. Современные мультимедиа, климатическая и другие системы, электроника, "умные" помощники водителя, как, парктроник, к примеру (и таких есть немало), установка приложений, оснащение бортового компьютера и его прокачка, а также другие возможности, в зависимости от марки и модели автомобиля. Все это и многое другое может быть установлено в машине для того, чтобы пребывание в пути было комфортным и приятным.

Достоинство №4 - вид переделки. До сих пор при слове "переоборудование" многие водители понимают только одну услугу - изменение грузового буса в пассажирский, как правило, общественный транспорт. То есть такой, что используется для перевозки людей в черте города, на пригородных, междугородних или же заграничных маршрутах. Да, такая классическая переделка в свое время была единственным вариантом перевоплощения, но сегодня это в прошлом и на ровне с нею, а то и чаще, в наше время клиенты заказывают переоборудование в спецтранспорт, автодом, мобильный офис, магазин или кафе на колесах и т.д.

5 "плюс", который обеспечит переоборудование микроавтобусов Бердичев - это документальная составляющая. Получение разрешения на переделку, а также зафиксированное на бумаге соответствие машины всем нормам безопасности и требованиям к пассажирскому транспорту. Оформить авто согласно всех правил и получить пакет документов можно не оббивая пороги всех соответствующих инстанций, а просто заказав дополнительную услугу по такого рода сопровождению переоборудования в компании, профессионалам которой было доверено его проведение.

Как видим, переделка стоит того, чтобы обратить на нее внимание и попробовать с ее помощью изменить род деятельности или приобрести авто, по всем параметрам подходящее вам. А воплотить все пожелания на практике вам помогут в бердичевском Lux Center.