Помехи в системах видеонаблюдения: причины и их устранение

6 декабря 2021, 13:39

Наиболее частые причины появления помех

Некачественное соединениеИз-за неправильно обжатого разъема на изображении может появляться рябь, также по этой причине возникает затухание сигнала. Для проверки рекомендуется пошевелить кабель недалеко от места соединительного гнезда. В пользу этой причины будет свидетельствовать появление или исчезновение сигнала либо усиление помех.

Неправильное заземление

Одна из частых причин, вызывающих сбой в работе видеонаблюдения — ошибка в заземлении или же полное его отсутствие. Из-за этого по экрану (оплетке) кабеля протекают "блуждающие" токи, появление которых связано с разностью потенциалов между устройствами системы наблюдения.

Воздействие сторонних сигналов

На качество сигнала могут оказывать влияние электромагнитные волны, исходящие из разных источников, например, проложенные рядом кабели, электротранспорт, высоковольтные линии и др.

Высокочастотные помехи обычно проявляются как муар либо мелкоструктурная сетка, которые затрагивают все изображение. Воздействие блоков питания компьютеров приводит к появлению косых полос. Для устранения такого рода помех рекомендуется обратиться к специалистам для выявления источника сигнала.

Обрыв кабеля

Если изображение с видеокамеры полностью пропало, это может свидетельствовать как о том, что она вышла из строя, так и об обрыве кабеля либо его коротком замыкании. Для выявления точной причины нужно либо проверить работу камеры, подключив ее в другом месте, либо заменить ее рабочей.

При планировании кабельной разводки и монтаже видеомониторинга рекомендуется: