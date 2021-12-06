Помехи в системах видеонаблюдения: причины и их устранение

Наиболее частые причины появления помех
Некачественное соединение
Из-за неправильно обжатого разъема на изображении может появляться рябь, также по этой причине возникает затухание сигнала. Для проверки рекомендуется пошевелить кабель недалеко от места соединительного гнезда. В пользу этой причины будет свидетельствовать появление или исчезновение сигнала либо усиление помех.
Неправильное заземление
Одна из частых причин, вызывающих сбой в работе видеонаблюдения — ошибка в заземлении или же полное его отсутствие. Из-за этого по экрану (оплетке) кабеля протекают "блуждающие" токи, появление которых связано с разностью потенциалов между устройствами системы наблюдения.
Воздействие сторонних сигналов
На качество сигнала могут оказывать влияние электромагнитные волны, исходящие из разных источников, например, проложенные рядом кабели, электротранспорт, высоковольтные линии и др.
Высокочастотные помехи обычно проявляются как муар либо мелкоструктурная сетка, которые затрагивают все изображение. Воздействие блоков питания компьютеров приводит к появлению косых полос. Для устранения такого рода помех рекомендуется обратиться к специалистам для выявления источника сигнала.
Обрыв кабеля
Если изображение с видеокамеры полностью пропало, это может свидетельствовать как о том, что она вышла из строя, так и об обрыве кабеля либо его коротком замыкании. Для выявления точной причины нужно либо проверить работу камеры, подключив ее в другом месте, либо заменить ее рабочей.
При планировании кабельной разводки и монтаже видеомониторинга рекомендуется:
- Определить места, где создаются сильные электромагнитные помехи (например, электрические провода с высокой мощностью, антенны, бытовые приборы), и по возможности избегать их.
- Использовать качественные кабеля без механических дефектов: коаксиальные для аналоговых систем, и витая пара с симметричным положением проводников — для цифровых. Уровень защиты от появления помех зависит от плотности материала, используемого для экранирования.
- Устанавливать оборудование, избегая соприкосновения любых частей видеокамеры с проводящими ток поверхностями. При монтаже уличных камер предусмотреть специальные средства от грозовых разрядов.
- Использовать блоки питания, которые смогут обеспечивать необходимую силу тока для работы камер в ночное время, когда из-за включения ИК-подсветки электропотребление возрастает.