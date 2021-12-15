Honor X30 показался на официальных живых изображениях за два дня до презентации

15 декабря 2021, 11:15

Honor представит свой новый смартфон X30 на мероприятии 16 декабря. Всего за два дня до презентации устройства, компания опубликовала официальное рекламное изображение смартфона на своей странице в Weibo.

Новинка получит плоский экран с круглым отверстием по центру у верхнего торца, а на задней панели расположится тройная основная камера, вписанная в большой блок круглой формы.



Через несколько часов после публикации этого изображения Honor поделилась живыми фото грядущего устройства. На них Honor X30 позирует во всех трёх цветах: чёрном, бронзовом и серебристом.

Сообщается, что устройство получит 6,7-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD+. Смартфону приписывают чипсет Qualcomm Snapdragon 695. Характеристики камеры грядущего устройства пока неизвестны.

Все подробности о Honor X30 будут раскрыты уже в четверг. Мероприятие начнётся в 10:30 по московскому времени.

(C) 3dnews.