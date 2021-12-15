15 декабря 2021, 11:15

Honor X30 показался на официальных живых изображениях за два дня до презентации

Honor представит свой новый смартфон X30 на мероприятии 16 декабря. Всего за два дня до презентации устройства, компания опубликовала официальное рекламное изображение смартфона на своей странице в Weibo.

Новинка получит плоский экран с круглым отверстием по центру у верхнего торца, а на задней панели расположится тройная основная камера, вписанная в большой блок круглой формы.

Через несколько часов после публикации этого изображения Honor поделилась живыми фото грядущего устройства. На них Honor X30 позирует во всех трёх цветах: чёрном, бронзовом и серебристом.

Сообщается, что устройство получит 6,7-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD+. Смартфону приписывают чипсет Qualcomm Snapdragon 695. Характеристики камеры грядущего устройства пока неизвестны.

Все подробности о Honor X30 будут раскрыты уже в четверг. Мероприятие начнётся в 10:30 по московскому времени.

(C) 3dnews.


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