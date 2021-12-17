lifecell и IoT Украина запустили "умный" учет водоснабжения в Луцке

17 декабря 2021, 11:15

Мобильный оператор lifecell совместно с партнером «IoT Украина» и компанией-интегратором «Смарт Эко Лоджик» запустил проект интернета вещей для «Луцкводоканала».

В рамках проекта установили телеметрическое оборудование на домовые узлы, а также квартирные счетчики и для частного сектора для дистанционного снятия показателей.

Первый дом был подключен к IoT еще в 2020 году, а по состоянию на начало декабря 2021 года телеметрическими датчиками уже было оборудовано более 2 тыс. узлов учета водоснабжения в городе. Для постоянной передачи сигнала с датчиков используются 16 базовых станций lifecell. К тому же датчики оснащены системой контроля снятия показателей оборудования, действия магнита и обратного потока.

«Для получения доступа к данным из счетчиков «Луцкводоканал» использует соответствующее программное обеспечение, разработанное компанией-интегратором «Смарт Эко Лоджик». Это приложение рассчитано на потребности водоканала и обслуживающих организаций. Используя такую программу можно в реальном времени видеть актуальные данные потребления воды, а также сравнить их с историческими показателями в почасовой разбивке. ПО также позволяет импортировать данные в биллинговую систему поставщика услуг для выставления счетов конечным пользователям. С помощью нашего ПО также можно получать данные из приборов учета тепла, газа и электроэнергии», ― отмечает Михаил Гарщаль, директор «Смарт Эко Лоджик».