Датчики Bosch Ridecare помогают поддерживать состояние каршеринговых автомобилей

5 января 2022, 10:15

Пользователи каршеринговых сервисов ожидают, что предоставляемые им автомобили будут чистыми и в хорошем состоянии.

Благодаря новому решению Ridecare от Bosch, провайдеры каршеринговых сервисов вскоре смогут обеспечивать максимальное качество предоставляемых услуг. Главная задача новой технологии – сделать поездки каждого пользователя ещё более безопасными и приятными. Первыми базовыми функциями системы Ridecare будут определение повреждений автомобиля, а также дыма в салоне. Для этого Bosch совместил в одном устройстве набор сенсоров, а также возможность подключаться к облачному сервису анализа данных, использующему ИИ. Новое решение позволяет провайдерам каршеринговых сервисов получать в реальном времени важную информацию о состоянии автомобиля в легкой для восприятия форме. После чего оператор может оперативно принять решение о ремонте или химчистке автомобиля, если это необходимо. «Главный способ добиться удовлетворенности пользователей каршеринговых сервисов – сделать так, чтобы все поездки были максимально безопасными и приятными. Решение Ridecare от Bosch поможет улучшить пользовательский опыт во время краткосрочной аренды автомобилей», – комментирует новинку член совета директоров Robert Bosch GmbH Харальд Крёгер. В настоящий момент концерн ведёт пилотные проекты по внедрению новой технологии совместно с крупнейшими каршеринговыми провайдерами в Азии, Северной Америке и Германии, целью которых будет серийное производство новых датчиков.



Большинство пользователей фотографируют видимые повреждения автомобиля, однако провайдеры каршеринговых сервисов зачастую сталкиваются с тем, что стоимость ремонта таких, казалось бы, небольших повреждений может быть высокой. Еще один большой повод для неудовлетворенности клиентов – аренда автомобиля, в салоне которого тайком курил предыдущий водитель. Благодаря системе Ridecare Bosch может предоставлять провайдерам точную информацию по обеим проблемам: набор сенсоров, установленных в автомобиле, отслеживает сигаретный дым, а также повреждения автомобиля в момент ДТП. «Решение Bosch впервые в автомобильной индустрии комбинирует в серийном производстве возможности отслеживания и повреждений при ДТП, и сигаретного дыма», – рассказывает Харальд Крёгер. Датчики новой системы настолько точные, что они могут определять повреждения не только во время ДТП, но и при наезде на препятствие, например, во время парковки. В том числе система Ridecare может определять повреждения в тот момент, когда другие водители совершают столкновения с припаркованными и неактивными в момент ДТП каршеринговыми автомобилями.



Инновационное решение от Bosch представляет из себя небольшую коробку с датчиками, встроенную в лобовое стекло с внутренней его стороны, а также интеллектуальное программное обеспечение, анализирующее данные в облаке. Когда информация от датчиков передается в облако, ИИ Bosch анализирует её, чтобы оценить степень повреждений автомобиля и классифицировать их для дальнейшей передачи данных оператору каршерингового сервиса. Интеллектуальные алгоритмы сопоставляют различные данные, от скорости и траектории движения транспортного средства, до погодных условий. В итоге провайдер каршерингового сервиса может точно узнать, какого типа повреждение – чисто косметическое или оно всё-таки влияет на характеристики транспортного средства и требует немедленного вмешательства и ремонта. Анализ с помощью ИИ также позволяет точно определить, какая область автомобиля была повреждена. Например, произошел ли наезд задним бампером на препятствие или повреждение днища автомобиля при наезде на бордюр. Если впоследствии сопоставить эти данные с фотографиями повреждений, операторы каршеринговых сервисов смогут также оперативно определять стоимость ремонта.



Провайдерам каршеринговых сервисов очень важно вести быстрый и прозрачный учёт повреждений всех транспортных средств, которые есть в парке, так как это единственный способ уменьшить простои и улучшить клиентский сервис. Несмотря на снижение спроса во время пандемии коронавируса, эксперты прогнозируют стремительный рост рынка каршеринга. На текущий момент рынок услуг мобильности, позволяющих отказаться от личного транспорта, оценивается в 127 миллиардов долларов в одной лишь Европе. Консалтинговое агентство Strategy& считает, что к 2035-му эта цифра может вырасти до 549 миллиардов долларов.



