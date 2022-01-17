Геополитика продолжает давить на рынки

17 января 2022, 12:45

Внимание биржевых трейдеров приковано к накаленной ситуации Россия — НАТО. В выходные продолжили поступать комментарии различных политических российских деятелей.

В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за Украины. Такая обстановка озадачивает инвесторов и спекулянтов.



Помимо политической и экономической обстановки в РФ, инвесторам стоит обратить внимание на нефть, которая, обновляя максимумы, приближается к стратегическому сопротивлению нисходящего тренда 2013 года (в районе 95 долларов), а также на китайские активы. Стратегически важные статистические данные вышли по Китаю, оказавшись весьма лучше ожиданий. И если основной китайский индекс CSI удержит планку 4730 пунктов, то можно будет подумать о его покупке для инвестиционных портфелей.

