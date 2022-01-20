Мировые рынки торгуются с позитивной динамикой, однако находятся под давлением

20 января 2022, 12:45

В четверг, 20 января, фондовые рынки показывают преимущественно позитивную динамику.

Российские и зарубежные инвесторы продолжают следить за сообщениями, касающихся международных отношений между РФ, НАТО, США и Украиной, на фоне ухудшений которых произошла распродажа прошлых дней. Отсутствие значимых событий на международной арене может поспособствовать росту российского фондового рынка.



Накануне американские фондовые индексы закрылись в минусе. Nasdaq Composite закрылся на территории коррекции, индекс потерял 1,2% к прошлому дню и 8,3% с начала года. S&P 500 снизился на 0,97%, Dow Jones потерял 0,96%. Американские индексы теряют в стоимости на фоне приближающихся повышений ставок и растущих доходностей государственных облигаций США.



Сегодня в США отчитаются о результатах за IV квартал 2021 года стриминговый сервис Netflix, страховая компания Travelers Companies и холдинговая компания авиаперевозчика American Airlines.



По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднялся на 0,29% до 3 446,27 пункта, а индекс РТС подрос на 0,21% до 1 417,71 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов теряет 0,24% до 479,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал рост на 3,42% до 24 952,35 пункта, а китайский индекс CSI 300 подрос на 0,9% до 4 823,51 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,847%. Мартовские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $87,68 (-0,86%), рубль теряет в весе: валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,6520 (+0,58%).



Центральный Банк Китая понизил базовые кредитные ставки (loan prime rate) сроком на один год (с 3,8% до 3,7% годовых) и пять лет (с 4,65% до 4,6% годовых). Китайский регулятор ослабляет монетарную политику, чтобы помочь замедляющейся экономике. Акции китайских компаний подросли, особенно девелоперов, на ожиданиях того, то низкие ставки по ипотеке простимулируют продажи жилой недвижимости.



Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).



Торги российских акций на МосБирже стартовали в плюсе. В течение дня пройдет внеочередное общее собрание акционеров «Русской Аквакультуры», на повестке дня которого одобрение сделок, утверждение аудитора и внутренних документов. Также пройдет заседание совета директоров «Газпрома», на котором совет обсудит займы компании. Global Ports опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 год. НЛМК также опубликует производственные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2021 года. «Акрон» проведет заседание совета директоров на котором рассмотрит созыв внеочередного общего собрания акционеров.



Сегодня последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2021 год бумаги HeadHunter. Размер дивиденда – $0,84 на акцию, дивидендная доходность составит около 2%.



В лидерах утреннего роста на МосБирже акции «Яндекса» (+1,47%), «Газпромнефти» (+1,00%), ГДР «Х5 Group» (+1,21%). Среди аутсайдеров утренних торгов «Детский Мир» (-2,97%), «Ozon» (-2,51%), «Фикс Прайс» (-2,45%).



Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен в Европе за декабрь, а в США выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице и данные по запасам нефтепродуктов от EIA.