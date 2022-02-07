Нова лінійка килимків для миші A4Tech

7 февраля 2022, 12:45

Килимки від бренду A4Tech завоювали довіру безлічі покупців по всьому світу. Класичні серії ігрових килимків X7 та Bloody випробувані часом та перевірені користувачами. Цього разу A4Tech пропонує вашій увазі нові килимки лінійки Fstyler.

A4Tech Fstyler – це окрема лінійка комп’ютерної периферії, яка розроблена спеціально для сучасних людей, які надають перевагу ергономіці, функціональності та стилю. Товари Fstyler виділяються цікавими дизайнерськими рішеннями та мобільністю. Нарешті лінійка отримала доповнення у вигляді килимків для миші.FP20 – переосмислення попередніх творінь бренду. Прогумована основа запобігає ковзанню та робить килимок придатним для використання на будь-якій поверхні, а тканинна матерія приємна на дотик та дарує неповторні відчуття під час роботи з мишкою; поверхню також легко протирати від забруднень вологою ганчіркою.FP25 отримав яскравий дизайн у стилі постмодерну. Це чудовий вибір для тих, хто любить самовираження та індивідуальність у буденному. Модель має свою збільшену версію, у випадку, якщо користувачу знадобиться повноцінна робоча поверхня. FP75 сягає 75 сантиметрів завширшки – цього достатньо, аби розмістити на килимку не лише мишку, а і клавіатуру.Моделі доступні у кількох колірних варіаціях та дизайнах. Усі килимки практичні у використанні: мають тканинне обплетення країв, яке слугуватиме гарантією довголіття.Fstyler – це про стиль і комфорт, про те, як підвищити якість свого повсякдення та знайти простір для самовираження, оптимізувати робочий процес.