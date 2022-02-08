"Финам" создаст финтех-экосистему

8 февраля 2022, 9:15

Финансовая группа «Финам» запустила новый проект «Финам Акселератор», направленный на поддержку финтех-стартапов российского и зарубежного происхождения.

Содействовать их развитию планируется как путем выделения финансирования, приобретения и внедрения разработок, так и за счет предоставления технологий, инфраструктуры, доступа к клиентской базе, различным данным и профильной экспертизы одной из крупнейших инвестиционных групп России.



ФГ «Финам» запустила новый венчурный проект, направленный на поддержку стартапов в области финансовых технологий (финтеха). Участие в проекте предполагает сотрудничество в различных форматах — как прямое финансирование стартапов, так и предоставление доступа к технологиям и клиентской базе финансовой группы, содействие в проверке базовых гипотез и сокращении издержек на запуск бизнеса. Предполагается, что в рамках акселератора будут поддерживаться как отечественные, так и иностранные финтех-стартапы. Компания заинтересована в сотрудничестве с представителями различных сегментов — от рыночной аналитики и клиентского сервиса до бэк-офисных решений и анализа больших данных.

В отличие от классических акселераторов, которые помогают своим участникам найти бизнес-модель, дают «путевку в жизнь», но далее активно не взаимодействуют с ними, «Финам Акселератор» планируется развивать как драйвер расширения экосистемы финансовой группы. Участие в акселераторе позволяет перспективным финтех-компаниям ускорить процесс доработки и внедрения инновационных идей, выведя на рынок собственные решения в кратчайшие сроки и с минимальными издержками, а также практически сразу получить крупного клиента.

«По сути, мы ищем компании для долгосрочного сотрудничества, поставщиков перспективных финансовых решений для нашего бизнеса. Зачастую независимые компании работают быстрее и делают более качественные продукты, имеют более оригинальное видение рынка, чем громоздкая корпоративная разработка. Это не значит, что наши партнеры не смогут работать с другими участниками рынка, в том числе с прямыми конкурентами «Финама». Более того, мы готовы помогать им с продажами, давать необходимые контакты, содействовать с выходом на новые рынки, в том числе США и Юго-Восточной Азии. Конечно, предполагается и возможность поддержки в привлечении новых инвестиционных раундов, вплоть до организации IPO», — рассказал президент-председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков.



Финансовая группа «Финам» имеет многолетний опыт успешных инвестиций в ИТ-компании по всему миру. Основные направления вложений — социальные сети, системы обмена контентом. Наиболее известные проекты — сервис контекстной рекламы «Бегун», сервисы знакомств Mamba и Badoo, финансовый портал Банки.ру и новостной агрегатор СМИ2. В сфере финтеха «Финам» инвестировал в такие компании, как LendingClub, Earnest, DailyPay, Carta, Fundry, Platiza и целый ряд других.