Vodafone сделал первый шаг в проекте по поддержке украинских стартапов

2 ноября 2020, 17:15

Vodafone Украины и «Украинский фонд стартапов» начинают сотрудничать для поддержки украинских стартапов и развития стартап экосистемы Украины.



Меморандум о стратегическом сотрудничестве, подписанный между «Украинским фондом стартапов» и Vodafone Украина, предусматривает взаимодействие по обмену информацией, участие в совместных проектах, проведение событий и встреч по поддержке украинских стартапов.



«Для Vodafone стартапы является одним из ключевых направлений. В Европе уже успешно работают наши программы по их развитию и поддержке, в частности в Великобритании, Германии, и этот опыт мы планируем перенести в Украину. Для этого в Vodafone Украина создано отдельное подразделение по развитию инноваций, которое уже работает с внутренними стартапами и готовит работу с внешними. Для этого будут использованы все наши ресурсы: и украинские, и международные. Убежден, что наше сотрудничество будет полезным», – комментирует Евгений Черный, руководитель направления инноваций Vodafone Украина.



«Мы начали очень амбициозный проект поддержки и развития стартап экосистемы в Украине. В общем, тема стартапов не нова в нашей стране, мы уже имеем несколько примеров, когда именно украинские стартапы «выстрелили», получили инвесторов и популярность в мире. Но пока эти примеры стали возможными, как говорится, «не благодаря, а вопреки».

Я считаю, что корпоративные акселерационные программы имеют лучшую возможность развития экосистемы, чем классические венчурные акселераторы, поскольку для корпорации не обязательно искать потенциальный стартап- «единорог», чтобы получить пользу от сотрудничества. Это также важно и для фаундеров стартапов, которые имеют возможность получить корпорацию как платформу для пилотов, или как первого крупного заказчика, или же удовлетворить ее потребности и сделать первый небольшой «экзит», который даст «продуктовый» опыт, вдохновение и ресурсы, чтобы потом создать действительно крутой и известный во всем мире продукт.

Мы работаем над созданием стартап акселератора, в который будут вовлечены международные и украинские компании как партнеры акселератора «Vodafone StartupHub». Первым шагом к этому и является сегодняшнее подписание меморандума», – говорит Максим Резедент, руководитель стартап акселератора Vodafone Украина.



«В Украине много талантливых людей и молодежи в том числе. И мы готовы помочь тем, кто решил стать успешным инновационным предпринимателем. Мы помогаем не только грантами, но и вовлекаем в целую экосистему, в которой стартап может получить необходимые и полезные знания, навыки и связи, которые помогут ему развиваться. Неотъемлемая часть этой экосистемы – наши партнеры, которые помогают ее развивать. И подписание меморандума является одним из важных шагов на пути к этому», – комментирует детали сотрудничества Юрий Драчук, и.о. директора «Украинского фонда стартапов».



Украинский фонд стартапов – государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссия фонда – способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.