ИТ-аудит — исследование и оценка ИТ-систем и инфраструктур

10 февраля 2022, 12:45

За последнее десятилетие компании во всех отраслях активно инвестировали в облачные технологии. Несмотря на то, что они надеются получить конкурентное преимущество, оставаясь в курсе последних событий, внедрение новых технологий всегда сопряжено с новыми рисками в виде взломов и утечек данных. Поскольку такие инциденты могут нанести ущерб любой организации, управление технологическими рисками и понимание важности ИТ-аудитов становятся все более важными.



ИТ-аудит — это исследование и оценка ИТ-систем, инфраструктур, политик и операций. Посредством ИТ-аудитов компания может определить, защищают ли существующие средства управления ИТ корпоративные активы, обеспечивают ли целостность данных и согласуются ли они с бизнес-контролем и финансовыми средствами организации.



Хотя большинство людей знакомы с финансовым аудитом, который оценивает финансовое положение организации, ит аудит по-прежнему является довольно новым явлением, которое в настоящее время приобретает все большее значение в связи с развитием облачных технологий. Целью ИТ-аудита является проверка действующих протоколов и процессов безопасности, а также управления ИТ в целом.

Как беспристрастный наблюдатель, ИТ-аудитор следит за тем, чтобы эти средства контроля были установлены правильно и эффективно, чтобы компания была менее уязвима к утечке данных и другим рискам безопасности. Тем не менее, даже если обеспечены надлежащие меры безопасности и соответствия требованиям, должна быть предусмотрена линия действий на случай маловероятного события, которое может угрожать здоровью и репутации проверяемого бизнеса.



ИТ-аудитор разрабатывает, внедряет, тестирует и оценивает все процедуры проверки ИТ-аудита в компании, которая опирается на технологии. Эти аудиторские процедуры могут распространяться на сети, программные приложения, системы связи и безопасности, а также любые другие системы, являющиеся частью технологической инфраструктуры организации.



Выполняя проекты аудита, связанные с ИТ, и следуя установленным стандартам, ИТ-аудиторы играют важную роль в обеспечении того, чтобы организация и ее конфиденциальные данные были защищены от внешних или внутренних угроз безопасности. Ведь всего лишь небольшая техническая ошибка может иметь разрушительные последствия для всей организации.



Обязанности ИТ-аудитора: