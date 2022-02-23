Bosch вложит дополнительные 250 млн евро в расширение производства чипов

23 февраля 2022, 11:45

Затянувшийся дефицит компонентов на автомобильном рынке и осознание неизбежности перехода на электротягу и автопилот заставило производителей электронных комплектующих задуматься о расширении бизнеса. Компания Bosch не стала исключением, и увеличила объём финансирования производства полупроводниковых компонентов на предприятии в Германии.

Как поясняет Reuters, первоначально компания рассчитывала выделить 400 млн евро на расширение производства чипов на своих предприятиях в Германии и Малайзии, из них 50 млн евро предназначались конкретно предприятию в немецком Ройтлингене. Теперь же в развитие этой площадки решено вложить ещё 250 млн евро, как сообщает источник со ссылкой на заявление Bosch.



В Дрездене у компании тоже имеется крупное предприятие, в строительство которого было вложено не менее миллиарда евро. Оно способно выпускать автомобильные чипы с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Значительная часть бюджета, выделенного на расширение производства чипов в прошлом году, предназначалась данному предприятию. Теперь и предприятие в Ройтлингене может не чувствовать себя обделённым. Дополнительные мощности будут здесь введены в строй в 2025 году.

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