9 марта 2022, 15:35

Абоненти lifecell отримуватимуть 2 ГБ щодня на спілкування в месенджерах

Абоненти lifecell щодня отримуватимуть 2 ГБ на спілкування в месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp і Skype без додаткової плати. Навіть з нулем на рахунку користувачі зможуть дзвонити, писати та пересилати файли.



lifecell допомагає своїм абонентам залишатися на зв’язку з рідними та близькими, бути в курсі подій та розповідати правду людям, яких обмежили в доступі до достовірної інформації. Відсьогодні абоненти lifecell отримуватимуть 2 ГБ на користування месенджерами Viber, Telegram, WhatsApp і Skype. Завдяки цій ініціативі абоненти зможуть навіть з нулем на рахунку дзвонити, читати оперативні новини, комунікувати з рідними, пересилати відео та фото. Додаткові гігабайти будуть нараховуватися до кінця війни в Україні. Перевірити залишок ГБ можна за USSD-кодом *121#.

