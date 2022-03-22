22 марта 2022, 13:15

Скільки є черг мобілізації, і хто в яку чергу входить?

Загалом існує 4 черги мобілізації:



Перша черга – це оперативний резерв: колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії (ветерани АТО чи бійці ООС).



Друга черга – колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.



Наступний етап – мобілізаційний резерв: військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.



Остання черга – громадський резерв: інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

