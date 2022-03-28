Ignitis откажется от Газпрома

28 марта 2022, 12:15

Литовский поставщик газа Ignitis откажется от закупок у Газпрома.

Об этом сказал BNS менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс, комментируя планы РФ перевести расчеты за газ с некоторыми странами в рубли.



"Мы платежей Газпрому не планируем, поэтому для нас неактуально, но попкорном закупимся", — сказал Кетлерюс.



По его словам, Ignitis с начала этого года не покупал у "Газпрома" газ для потребностей Литвы, однако газ приобретался для латвийских и эстонских клиентов и хранился в Инчукалнском газохранилище в Латвии. Купленный в прошлом году у Газпрома объем газа составил менее трети всего газового портфеля Ignitis.