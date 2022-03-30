Подоляк о переговорах с РФ в Стамбуле

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк дал комментарий по поводу сегодняшних переговоров с РФ.
«Стамбул позволил зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые приняла к рассмотрению РФ. Договор о гарантиях безопасности по сути предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент для защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые берут на себя конкретные юридические обязательства – по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия. Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не показала в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности. Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно – и в части финансирования объёмных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС. Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам.
Особо хочу выделить раздел, касающийся Крыма. Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет – это революционное предложение. Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны».
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