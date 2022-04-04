4 апреля 2022, 10:45

Турция готова предоставить корабли для эвакуации из Мариуполя

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, рассказывает турецкое правительственное информагентство Anadolu.



По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами Украины и россии, а именно с военными атташе обеих стран.

