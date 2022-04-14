Повністю електропостачання у Чернігові через 3 місяці

Щоб повністю відновити електропостачання у Чернігові, потрібно близько трьох місяців. Про це в ефірі Суспільного сказав міський голова Владислав Атрошенко.
За його словами, електромережі міста зазнали найбільших втрат, оскільки вони надземні і розташовані там, де проходили бойові дії.
Щодо інших комунікацій, то вода наразі є у 85% чернігівців, газ – у 90%. Питання із теплопостачанням не вирішене, адже у багатьох будинках розмерзлися системи опалення, а пошкодження ТЕЦ такі, що з технічної точки зору рятувати наявні мережі недоцільно, повідомив Атрошенко.
Він сказав, що наступного тижня на зустрічі, яку модеруватиме Міністерство регіонів, мають обговорити питання по кожному із постраждалих підприємств. А також, чи доцільно виставляти платіжки людям в нинішніх умовах, коли багато хто залишився без зарплати, а комунальні послуги надаються неякісно.
Загалом на розробку проектної документації та капітальне відновлення інфраструктури Чернігова, за словами Атрошенка, треба 4-5 років.
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