14 апреля 2022, 11:15

Повністю електропостачання у Чернігові через 3 місяці

Щоб повністю відновити електропостачання у Чернігові, потрібно близько трьох місяців. Про це в ефірі Суспільного сказав міський голова Владислав Атрошенко.



За його словами, електромережі міста зазнали найбільших втрат, оскільки вони надземні і розташовані там, де проходили бойові дії.



Щодо інших комунікацій, то вода наразі є у 85% чернігівців, газ – у 90%. Питання із теплопостачанням не вирішене, адже у багатьох будинках розмерзлися системи опалення, а пошкодження ТЕЦ такі, що з технічної точки зору рятувати наявні мережі недоцільно, повідомив Атрошенко.



Він сказав, що наступного тижня на зустрічі, яку модеруватиме Міністерство регіонів, мають обговорити питання по кожному із постраждалих підприємств. А також, чи доцільно виставляти платіжки людям в нинішніх умовах, коли багато хто залишився без зарплати, а комунальні послуги надаються неякісно.



Загалом на розробку проектної документації та капітальне відновлення інфраструктури Чернігова, за словами Атрошенка, треба 4-5 років.

