Shell отзывает персонал из российских проектов

25 апреля 2022, 11:45

Британский энергетический гигант начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром", - пишет Bloomberg.

Десятки сотрудников компании, работавших на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволили с последующим перемещением на работу в другие проекты.Ранее Shell работала над тем чтобы остановить покупку нефти из России на спотовом рынке, а также полностью исключить российскую нефть из поставок.По состоянию на сегодня, у Shell остается ещё как минимум два долгосрочных контракта с «Газпромом». На них приходится 1,5% объёмов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам.