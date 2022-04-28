28 апреля 2022, 9:15

Фосфорные боеприпасы на Харьковщине не применялись - Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг сообщения, о якобы применении на территории области фосфорных бомб.



Также в своем обращении он сообщил, что этой ночью обстрелам подверглись Харьков, Золочев, Чугуев, Дергачи.



В результате обстрелов в области погибли 3 человека, 15 – ранены.

