Фосфорные боеприпасы на Харьковщине не применялись - Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг сообщения, о якобы применении на территории области фосфорных бомб.
Также в своем обращении он сообщил, что этой ночью обстрелам подверглись Харьков, Золочев, Чугуев, Дергачи.
В результате обстрелов в области погибли 3 человека, 15 – ранены.
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