Преимущества использования виртуального номера

29 апреля 2022, 10:05

Многие привычные телекоммуникационные услуги давно перешли из аналоговой сферы в цифровую. Одна из них – виртуальный телефонный номер. Это комбинация цифр, которая не привязана к физическому устройству (стационарному или мобильному телефону), а существует на сервере. Ее можно подключать через виртуальную АТС к любому устройству, которое имеет доступ к интернету.

Чтобы виртуальный номер создать, нужно обратиться к провайдеру услуг и получить комбинацию, выбрав из предложенных. Услуга работает таким образом:

1. Ваш абонент набирает номер.2. Вызов поступает на сервер провайдера (то есть на виртуальную АТС).3. ПО перенаправляет звонок на устройство, которое подключено к АТС. Это может быть смартфон, стационарный офисный телефон или компьютер, оснащенный гарнитурой для разговора.4. Вы принимаете звонок и общаетесь с абонентом посредством IP-телефонии.

Для смартфонов и компьютеров предусмотрено программное обеспечение для приема таких звонков. Оно называется "софтфон". Функционал ПО:

запись звонков;

групповые звонки и чаты в пределах фирмы;

переадресация;

колл-центр.

Как правило, пользуются виртуальным номером коммерческие предприятия, поскольку в этой сфере можно оценить все плюсы технологии:

- Комфорт для абонентов. Виртуальные номера с кодом 800 полностью бесплатны для звонящих.

- Голосовое меню. Еще одно удобство для потенциальных клиентов, которые могут самостоятельно перейти на нужного оператора.

- Переадресация. Вызов автоматически переадресовывается на свободного оператора. Дополнительный плюс для репутации компании – клиенту не приходится долго ждать ответа и слушать гудки.

- Отсутствие географической привязки. Виртуальный номер работает в любой точке мира. Для этого после переезда нужно только авторизоваться в личном кабинете.

- Возможность проводить анализ. Благодаря записи и детализации результатов разговоров руководитель может оценить эффективность работы сотрудников, оптимизировать их нагрузку, подобрать подходящие направления для тех или иных работников.

- Маркетинговые цели. Можно приобрести несколько номеров и указать их в разных рекламных каналах – объявлениях на радио, в интернете и газете, к примеру. Затем по итогам определенного времени отследить, с какого источника поступило больше звонков, и выявить эффективность.

- Доступная стоимость. Покупать громоздкое оборудование и держать штат для его обслуживания больше нет необходимости. Сервера обслуживаются провайдером, а от владельца бизнеса требуется приобрести телефонные аппараты или только комплекты гарнитуры и софтфонов.

Виртуальные номера – это надежный способ связи, несмотря на их полную зависимость от качества интернет-соединения. Для бизнеса, промышленности, сферы услуг облачный номер является возможностью экономить на коммуникации, при этом получая значительно больше эффекта, чем подключение к обычной АТС.