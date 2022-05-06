Азербайджан открыто заявил о поддержке территориальной целостности Украины

6 мая 2022, 12:15

Выступая перед участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», президент Алиев заявил: «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства».

По его словам, принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран.



«Самое главное — не соглашаться на оккупацию», - дал совет Украине президент Азербайджан.