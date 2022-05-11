Зловмисники підроблюють ресурси МВС України

11 мая 2022, 10:15

Працівники Департаменту кіберполіції спільно з фахівцями управління інформатизації Головного сервісного центру МВС України виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг.

Як повідомляють в Кіберполіції, підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.



Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних.



Поряд з цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.



З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.



Аби не стати жертвою фішингу



не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями,

не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах,

уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.



У разі виявлення шахрайських ресурсів повідомляйте про це на електронну пошту Кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.