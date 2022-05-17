"Поражение РФ — это лишь вопрос времени", — экс-посол Китая

17 мая 2022, 13:15

Бывший посол Китая в Украине Гао Юйшен выступил с необычайно критической оценкой российского вторжения в Украину, признав явные признаки поражения российских войск и угрозу имперской программы президента Путина для европейской безопасности.

«Каждый день война продолжает дорого обходиться России. Мало того, что Россия отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и рекламную борьбу, а это означает, что «окончательное поражение россии — лишь вопрос времени», — сказал Гао, согласно архивной версии статьи.