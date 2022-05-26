UberPool Chance повернувся до Києва, щоб допомогти заощадити паливо

26 мая 2022, 13:15

Uber оголошує про перезапуск сервісу Pool Chance у Києві, щоб допомогти забезпечити ще більше надійних поїздок та заощадити паливо для інших громадських потреб.



UberPool Chance — це опція у застосунку Uber, яка допомагає з’єднати користувачів, що їдуть у схожому напрямку, для поїздки на одному авто. Таким чином користувачі платять менше, ніж кожен з них мав би за окрему поїздку UberX, а також отримують до 30% кешбеку на свій обліковий запис Uber.

"Uber продовжує підтримувати українські громади, тож ми раді оголосити про перезапуск Pool Chance у Києві. Наша мета — мотивувати користувачів обирати безпечні та доступні поїздки з Uber, розділяючи поїздку з іншими пасажирами. Завдяки опції Pool Chance, українці зможуть легше пережити наявну паливну кризу та матимуть можливість заощадити паливо на інші необхідні потреби", — коментує Івона Крук, представник Uber.



Uber продовжує працювати у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.



Крім своєї операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні проєкти у співпраці з НУО, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців на місцевому та глобальному рівнях. В Україні Uber допомагає дістатися до місць здачі крові донорам платформи DonorUA за допомогою промокодів на безоплатні поїздки. Такі поїздки доступні в усіх містах, де платформа надає свої послуги: у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку.



Також Uber підтримує спільноту Кременчука, в якому сервіс нещодавно розпочав роботу. Компанія надала місту 1000 безоплатних поїздок для потреб Кременчуцького гуманітарного центру.



У всьому світі Uber вже зібрав 3,5 мільйона доларів за допомогою кнопки Uber Donate в застосунку. Понад 1 мільйон доларів з цих коштів пожертвував сам Uber. У Європі кожен може пожертвувати гроші на підтримку України, скориставшись опцією Uber4Ukraine у застосунку.